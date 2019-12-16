الصرف الصحي: الغطاس توفى بسبب عدم اتباع تعليمات السلامة

قال مصدر مسئول بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية إن المدعو أكرم، غطاس مجاري، الذى بتطهير بالوعة صرف صحي عمقها 3.5 متر، قد لقى مصرعه غرقًا بسبب عدم اتباع تعليمات السلامة أثناء أعمال التطهير، وهي ارتداء "كمامة"، ورفع غطاء البالوعة وتركها فترة لتهويتها من الغازات السامة.



وأضاف المصدر أن مشروع التطهير ينفذه مقاول خاص غير تابع لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، موضحًا أنه جارٍ استخراج جثة الغطاس بمعرفة عمال الشركة.



كان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من ضباط إدارة شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص غرقًا في بالوعة صرف صحي، بمنطقة الزوايدة، في دائرة قسم شرطة المنتزه ثالث.



على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وتبين من المعاينة والفحص أنه أثناء قيام غطاس مجارى تابع لمقاول بأعمال تطهير بالوعة صرف صحي بالطريق العام، تسببت مياه الأمطار المتراكمة في انسدادها، أصيب العامل باختناق داخل البالوعة، مما أدى إلى وفاته، وجارٍ البحث عن الجثة ونقلها إلى مشرحة الإسعاف، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التحقيقات، والتي انتقلت إلى مكان الواقعة؛ لإجراء المعاينة وسؤال زملائه.