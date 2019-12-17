شعبة القصابين: طرح 3 أنواع من اللحوم المستوردة فى الأسواق
الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:27 ص
صلاح عامرطباعة
أكد محمد شرف، رئيس شعبة المصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن تكلفة كيلو اللحوم البلدية لمحلات الجزارة تصل لنحو 85 جنيهًا من المجازر لتطرح بسعر 130 جنيهًا للكيلو للقطعيات الممتازة.
وأضاف "شرف"، أن اللحوم المستوردة الحية من دول السودان وأسبانيا والبرازيل، والتي يتم ذبحها في المجازر الحكومية، ويتم بختمها بالاختام الحمراء والبنفسجي، تتراوح أسعارها ما بين 85 و100 جنيه للكيلو.
وأشار رئيس شعبة المصابين بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن مبيعات محل الجزارة تراجع من بيع 4 ذبائح إلى ذبيحة واحدة يوميًا؛ بسبب الظرف التي يمر بها المواطنين رغم تراجع أسعارها، مؤكدًا إلى أن هناك حالة ركود في المبيعات رغم تراجع الأسعار ووفرة المعروض.