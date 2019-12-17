شعبة القصابين: طرح 3 أنواع من اللحوم المستوردة فى الأسواق

أكد محمد شرف، رئيس شعبة المصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن تكلفة كيلو اللحوم البلدية لمحلات الجزارة تصل لنحو 85 جنيهًا من المجازر لتطرح بسعر 130 جنيهًا للكيلو للقطعيات الممتازة.





وأضاف "شرف"، أن اللحوم المستوردة الحية من دول السودان وأسبانيا والبرازيل، والتي يتم ذبحها في المجازر الحكومية، ويتم بختمها بالاختام الحمراء والبنفسجي، تتراوح أسعارها ما بين 85 و100 جنيه للكيلو.



