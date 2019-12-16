صحفيو أخبار اليوم يودعون الكاتب محمود صلاح من السيدة نفيسة

شيع العشرات صلاة الجنازة على جثمان الكاتب الصحفي الكبير محمود صلاح، اليوم الاثنين، بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، بحضور عدد من زملائه في مؤسسة أخبار اليوم.



وتوفي اليوم الكاتب الصحفي محمود صلاح وهو من مؤسسي أخبار الحوادث التابعة لمؤسسة "أخبار اليوم"، بعد صراع مع المرض.



خاض "صلاح" العديد من المغامرات الصحفية، أبرزها لحظات تطهير منطقة الباطنية من تجارة المخدرات، كما أجرى عددًا من الحوارات الصحفية المهمة مع أباطرة الإجرام في مصر مثل "الخُط" و"عزت حنفي".



ويعتبر محمود صلاح، أشهر صحفي حوادث في مصر، وأحد مؤسسي أخبار الحوادث، وكان معروفًا عنه تدويناته المميزة على مواقع التواصل الاجتماعي التي لقيت متابعة وتعلقًا من جمهوره.



خاض الكاتب الصحفي محمود صلاح، خلال مسيرته الصحفية العديد من المغامرات، أبرزها تطهير منطقة الباطنية من تجارة المخدرات، وأجرى عددًا من الحوارات الصحفية المهمة مع أباطرة الإجرام في مصر، مثل الخُط وعزت حنفي، واقتحم عالم الجريمة، وتميز بأسلوبه الشيق والفريد في سرد الأحداث والوقائع التي كان ينفرد بنشرها، وكوّن لنفسه جمهورًا خاصًا، كان يتابع كتاباته بشغف.