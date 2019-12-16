الحركة الوطنية: تشكيل لجان دائمة لتيسير عمليات فحص البضائع سينعكس على الأسعار

قال المهندس أسامة الشاهد، القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجان دائمة من الجهات المعنية لفحص ومعاينة البضائع المستوردة والمصدرة، سيسهم بشكل كبير في تقليل وقت وزمن الإفراج الجمركي عن البضائع وتيسير حركة التجارة الخارجية.



وأكد الشاهد في بيان له، إن طول مدة الإجراءات، خاصة ما يتعلق بالفحص والمعاينة يتسبب في زيادة التكاليف على المستوردين والمصدرين، وبالتالي زيادة أسعار السلع للمستهلكين، سواء المستوردة أو المصنعة محليًا بمكونات مستوردة أيضا.



وأوضح أن زيادة مدة وتكلفة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع فى الموانئ والمنافذ الجمركية تتسبب في تدنى ترتيب مصر في التقارير الدولية، مثل مؤشر التجارة عبر الحدود بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر مؤخرًا عن البنك الدولى، حيث استقرت مصر في نفس ترتيب العام الماضى عند المركز 171 من بين 190 دولة نتيجة لذلك.



وأشار إلى أن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات خلال الفترة القصيرة الماضية لتحسين الأداء، منها تفعيل نظام الخط الأخضر للإفراج عن شحنات الشركات الملتزمة المسجلة بقائمة بيضاء لدى المصلحة بدون تفتيش، بما يسرع الإجراءات، ومحاولات تنفيذ برنامج الشباك الواحد رغم ما يعانيه من بعض المعوقات، ومؤخرًا قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجان دائمة في المنافذ الجمركية لتسريع عمليات الفحص والمعاينة دون الإخلال بالدور الرقابى وحماية الصحة العامة للمواطنين.