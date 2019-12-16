4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق كسارة بلاستيك بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة علي حريق شب بكسارة للبلاستيك، في شارع أبوالمنجا بشبرا الخيمة، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات أوخسائر بشرية.



تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بنشوب حريق بكسارة للبلاستيك بشارع أبوالمنجا.



انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتبين من المعاينة أن الحريق بكسارة للبلاستيك بحى غرب شبرا الخيمة على مساحة 150 مترًا، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون خسائر بشرية.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.