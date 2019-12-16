التموين: اليوم آخر مهلة للتفويضات البنكية للمخابز والمطاحن

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن اليوم هو آخر مهلة في استقبال الموافقات على التفويض البنكي للمخابز والمطاحن القطاع العام والخاص بخصم قيمة الأقماح التي يتم تسلمها من خلال الحسابات الجارية في البنوك لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.



وأكدت الوزارة على إلزام المطاحن بتجميع التفويضات البنكية بعد استيفائها التوقيعات على التفويض وسرعة تسليمها إلى أقرب فرع لبنك التعمير والإسكان، مشيرة إلى أن كل مطحن يخصم قيمة الأقماح أولًا بأول بالتنسيق مع مديريات التموين.



وأضافت الوزارة أن تطبيق التفويض البنكي على المطاحن والمخابز معًا هو خطوة إلى التحول الرقمي لمنظومة الخبز خلال الفترة المقبلة.



وكشف حسين بودي، رئيس رابطة المطاحن وعضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، في تصريح خاص للدستور، أن نسبة 95% من مطاحن القطاع الخاص وافقت على التفويض البنكي بخصم قيمة الأقماح من خلال الحسابات الجارية في فروع البنوك لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، بما يوازي موافقة 71 مطحنًا من القطاع الخاص وما بين 3 إلى 4 مطاحن أخرى لديها أرقام خاطئة في الحسابات البنكية تقوم حاليًا بإعادة تصويبها وتعديلها لتدخل في منظومة الخصم المباشر لقيمة الأقماح.