الخميس.. حفل أنغام مصطفى بقصر الأمير بشتاك

تحيي الفنانة أنغام مصطفى حفلًا غنائيًا في بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك – بشارع المعز – التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة والنصف مساء الخميس المقبل.



ويتضمن برنامج الحفل تقديم باقة مختارة من أغاني التراث الموسيقي منها: "الحب جميل"، "مخاصمني بقاله مدة"،"علي قد الشوق"، "من حبي فيك يا جاري"، "عن العشاق"، و"ميدلي وردة".



يذكر أن "أنغام مصطفى" تخرجت فى قسم الأصوات بأكاديمية الفنون، وتعمل صوليست بفرقة الموسيقى العربية للتراث.