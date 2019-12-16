"خطة البرلمان" تناقش قانون الجمارك الجديد الأسبوع المقبل
الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:59 م
كريمة أبو زيد - السيد السعدنيطباعة
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسي، رئيس اللجنة، 9 اجتماعات الأسبوع القادم تناقش اللجنة في 3 اجتماعات منها مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن مشروع قانون الجمارك والذي يتكون من 91 مادة ناقشت اللجنة منها في اجتماعات سابقة 50 مادة.
كما تناقش اللجنة في 6 اجتماعات أخرى ملف الحساب الختامي لمؤسسات وأجهزة الدولة ووزاراتها المختلفة فيما يخص العام المالي 2018 -2019، ووفقا لجدول أعمال اللجنة، فإن تلك الاجتماعات سوف تكون على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع القادم.
كما تناقش اللجنة في 6 اجتماعات أخرى ملف الحساب الختامي لمؤسسات وأجهزة الدولة ووزاراتها المختلفة فيما يخص العام المالي 2018 -2019، ووفقا لجدول أعمال اللجنة، فإن تلك الاجتماعات سوف تكون على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع القادم.