"خطة البرلمان" تناقش قانون الجمارك الجديد الأسبوع المقبل

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسي، رئيس اللجنة، 9 اجتماعات الأسبوع القادم تناقش اللجنة في 3 اجتماعات منها مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن مشروع قانون الجمارك والذي يتكون من 91 مادة ناقشت اللجنة منها في اجتماعات سابقة 50 مادة.



كما تناقش اللجنة في 6 اجتماعات أخرى ملف الحساب الختامي لمؤسسات وأجهزة الدولة ووزاراتها المختلفة فيما يخص العام المالي 2018 -2019، ووفقا لجدول أعمال اللجنة، فإن تلك الاجتماعات سوف تكون على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع القادم.