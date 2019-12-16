برلماني يطالب برد حقوق 180 مواطنًا بأراضٍ بالساحل الشمالي

طالب النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بالتدخل شخصيا لسرعة رد الحقوق لأصحابها، فى واقعة تسديد أكثر من 180 مواطنًا الأموال المستحقة عليهم بالاتفاق مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى مقابل شراء قطعة أرض بمنطقة امتداد ترعة الحمام سيدى عبدالرحمن بالساحل الشمالى الغربى، منذ عام 2000، دون أى يحصلوا عليها حتى الآن.



وشدد أباظة، في بيان له، على ضرورة اعادة الحقوق إلى أصحابها بعد المعاناة الكبيرة والآلام التى شعر بها اصحاب هذه الحقوق لسنوات طويلة، متسائلا، فى طلب إحاطة تقدم به إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، عن سبب عدم تسليم هؤلاء المواطنين الأراضى المُخصصة لهم من وزارة الزراعة رغم مرور ما يقرب من 20 عاما من سداد مستحقاتها للوزارة.



كما تساءل النائب أحمد فؤاد أباظة عن الأسباب الحقيقية وراء مماطلة وزارة الزراعة، بالإضافة إلى عدد من التساؤلات الأخرى جاءت كالآتي: هل سيأتى اليوم الذى سيتم فيه تسليم الأراضي لمستحقيها؟ وأين أموال هؤلاء المواطنين؟ وهل سيتم تعويضهم التعويض المناسب بعد سداد أموالهم لما يقرب من 20 عاما؟.