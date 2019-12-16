-
الإثنين 16 ديسمبر 2019 الموافق 19 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب برد حقوق 180 مواطنًا بأراضٍ بالساحل الشمالي

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:57 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
طباعة
طالب النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بالتدخل شخصيا لسرعة رد الحقوق لأصحابها، فى واقعة تسديد أكثر من 180 مواطنًا الأموال المستحقة عليهم بالاتفاق مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى مقابل شراء قطعة أرض بمنطقة امتداد ترعة الحمام سيدى عبدالرحمن بالساحل الشمالى الغربى، منذ عام 2000، دون أى يحصلوا عليها حتى الآن.

وشدد أباظة، في بيان له، على ضرورة اعادة الحقوق إلى أصحابها بعد المعاناة الكبيرة والآلام التى شعر بها اصحاب هذه الحقوق لسنوات طويلة، متسائلا، فى طلب إحاطة تقدم به إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، عن سبب عدم تسليم هؤلاء المواطنين الأراضى المُخصصة لهم من وزارة الزراعة رغم مرور ما يقرب من 20 عاما من سداد مستحقاتها للوزارة.

كما تساءل النائب أحمد فؤاد أباظة عن الأسباب الحقيقية وراء مماطلة وزارة الزراعة، بالإضافة إلى عدد من التساؤلات الأخرى جاءت كالآتي: هل سيأتى اليوم الذى سيتم فيه تسليم الأراضي لمستحقيها؟ وأين أموال هؤلاء المواطنين؟ وهل سيتم تعويضهم التعويض المناسب بعد سداد أموالهم لما يقرب من 20 عاما؟.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

السيسي: نعمل بجهد مصرى خالص دون دعم خارجى #منتدى_شباب_العالم

منذ حوالي 9 ساعات

إصابة وزير داخلية حكومة الوفاق الليبي في إطلاق نار على موكبه بمصراتة

منذ حوالي 5 ساعات

القصة الكاملة لأكاذيب "رويترز" بشأن سيطرة "الأعلى للإعلام" على الدراما

منذ حوالي 11 ساعة

الخميس.. أخر موعد لتلقى طلبات التعيين بـ"التعاون للبترول" فى 9 محافظات

الصور

image description

صور زين محارب السرطان من #منتدي_شباب_العالم

image description

الرئيس السيسى يتفقد الجناح الخاص بوزارة التضامن فى #منتدى_شباب_العالم

image description

جلسة مكافحة خطاب التطرف فى منتدى شباب العالم

image description

الرئيس السيسى يشهد جلسة الذكاء الاصطناعى فى #منتدى_شباب_العالم

image description

الفرحة تجتاح افتتاح مسرح شباب العالم

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لوفاة الطفلة جوري بسبب الإهمال الطبي: لوز أدت إلى وفاة

هكذا أنهى عبدالحليم حافظ حياة فنان كبير.. «قال إن دمه ثقيل فأهمله المنتجون»

الخميس.. أخر موعد لتلقى طلبات التعيين بـ"التعاون للبترول" فى 9 محافظات

إصابة وزير داخلية حكومة الوفاق الليبي في إطلاق نار على موكبه بمصراتة

أيام زمان

أسرار شارلي شابلن المصري.. أضحك الناس بطريقة غريبة ومات قبل أن يزوج مراته

سر تلقيب أحمد راتب بـ«أبو كلثوم».. بهذه الطريقة كرّمه رفيق الحريري

هكذا أنهى عبدالحليم حافظ حياة فنان كبير.. «قال إن دمه ثقيل فأهمله المنتجون»

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

نجم الساعة

أسرار شارلي شابلن المصري.. أضحك الناس بطريقة غريبة ومات قبل أن يزوج مراته

الصحة

الطريقة الصحيحة لتنظيف الفم والأسنان

الأسبرين يقلل من خطر الوفاة لأصحاب الأوزان الثقيلة

أطباء أستراليون يطالبون بإعلان حالة الطوارئ بسبب دخان الحرائق

الاختيارات السيئة للأطعمة تزيد خطر الإصابة بالسرطان

الرئيس نيوز

السيسي: ننفذ خطة ضخمة للتعامل مع البحيرات المطلة على المتوسط

الروبوت صوفيا تتجول داخل قاعة «منتدى شباب العالم»

داني ألفيس وزوجته في زيارة للأهرامات.. واللاعب معجب بـ"أبو الهول"

البرلمان التركي يُصادق على اتفاقية أردوغان والسراج الباطلة

منوعات

فيديو "الشاب والأسد" يحقق ملايين المشاهدات

العثور على أكبر حطام لسفينة رومانية غرقت قبل 2000 عام

لندن تستيقظ على عملية سطو تقدر بـ 64 مليون دولار

عروس تدمر حفل زفافها بسبب "رقصة العريس مع أمه"

كشكول

فوز المكتب التنفيذي لمدرسة الحرية بالمركز الأول على مستوى القاهرة

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

السيسي: الحضارة كلمة السر في قدوم اليابانيين لتطوير التعليم بمصر

"السيسي" يطلق منصة إلكترونية للحفاظ على كيان الأسرة

إسلام سياسي

عاصم عبدالماجد يصف قادة الإخوان بالمبتدعة

مؤشر الإرهاب في أسبوع.. ٨ عمليات إرهابية تستهدف ٦ دول

القبض على 10 مشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش في كرميان

داعش يشن هجومين في العراق

مقالات الرأي
د. منى حلمى
اللغة العربية.. نقاب من الكلمات يحجب وجود المرأة
د.أحمد الخميسى
الست موزة نظام عالمى
عمرو خالد
الصلاة على النبى.. الطريق لنيل شفاعته «1»
ماجد حبته
المملكة لن تكون متحدة
المزيد

الثقافة

الخميس.. حفل أنغام مصطفى بقصر الأمير بشتاك

عرض أفلام خريجى "المدرسة العربية للسينما" بالهناجر الخميس

"فن الخط العربي" معرض بقصر الأمير طاز الأربعاء

ورش فنون تشكيلية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة الجيزة

صفحتنا ع الفيس بوك