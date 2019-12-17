"التموين": الأرصدة الاحتياطية من السكر تكفى لمدة 5 شهور

قال كريم جمعة، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الأرصدة الاحتياطية من السكر التمويني تكفي احتياجات البلاد حتى 5 شهور مقبلة، بجانب ما يتم استلامه من محصول قصب السكر والبنجر.



وأضاف "جمعة"، في تصريح لـ"الدستور"، أن الأرصدة متوفرة في مخازن شركات تجارة الجملة العامة والمصرية والبعض الآخر متوفر في مصنع السكر ليكفي الاحتياجات خلال الـ5 الشهور المقبلة، واصفًا إياها بالوضع الأمن والمستقر.



وقال إن هناك تراجع في معدلات الاستهلاك بنسبة 12٪؛ بسبب وفرة الإنتاج المحلي، فضلًا عن استقرار الأسعار في الأسواق ليطرح بسعر 7.5 جنيه للكيلو.



وأوضح أنه لأول مرة الموسم الحالي للإنتاج المحلي من مصانع السكر يرتفع بزيادة عن العام الماضي بفارق 200 ألف طن.