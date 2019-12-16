-
الإثنين 16 ديسمبر 2019 الموافق 19 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إيهاب كاسب متحدثًًا رسميًا لاتحاد الإعلاميين العرب

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:56 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
طباعة
أصدر الأمين العام لاتحاد الإعلاميين العرب قرارًا بتعيين الإعلامي إيهاب كاسب متحدثًا رسميًا ورئيسًا للمركز الإعلامي للمؤتمر الدولي السابع للإعلام العربي والمقرر إقامته خلال الفترة من 15 الى 17 يناير 2020.

يأتي اختيار "كاسب" تقديرًا لخبرته في مجال العلاقات العامة، خاصة أنه يعمل مستشارًا إعلاميًا للعديد من المؤسسات والشركات المصرية والعربية كما يعمل مساعدًا لرئيس العلاقات العامة والإعلام بإحدى المؤسسات التابعة للجامعة العربية، كما عمل مستشارًا إعلاميًا لعديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية الرسمية التي أقيمت في مصر خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، كما يعد إيهاب كاسب من أبرز رواد الأعمال الشباب في المجال الإعلامي.

ومن جهته، أعرب إيهاب كاسب عن شكره وتقديره للأمانة العامة للاتحاد برئاسة الإعلامية الكبيرة إيمان عز الدين والأمين العام المستشار محمد الشرقاوي الأمين العام على ثقتهم في اختياره متحدثًا رسميًا باسم المؤتمر والاتحاد.

وأضاف "كاسب" سوف نعمل خلال الفترة المقبلة مع فريق العمل على صياغة برنامج إعلامي واتصالي مُحكم يهدف إلى تسهيل كافة وسائل الاتصال بين المركز الإعلامي وجميع الزملاء الإعلاميين في مختلف البلاد العربية وكذلك المراكز الإعلامية في السفارات العربية بالقاهرة،

كما لفت إلى أن المركز الإعلامي وبالتعاون مع الهيئة العامة للمؤتمر سوف يعملان على جعل المؤتمر الدولي السابع للإعلام العربي أهم حدث إعلامي مساهم في تنمية وتطوير المحتوى الإعلامي خلال 2020م من خلال أجندة قوية تحاكي وتناقش مستقبل الإعلام في ظل تحدياته الراهنة وضمانات تحقيق غايته من خلال محتوى أكثر إبداعًا.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الدولي للإعلام العربي يعقد مره واحدة سنويًا على مدار 7 سنوات،
ويستهدف دعم وتشجيع الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية العربية للمساهمة في تحقيق الغاية المتكاملة من الوصول إلى إعلام وطني إبداعي واعي مدرك للقيم المجتمعية والتحديات الإقليمية، ومن المقرر أن يشهد المؤتمر في نسخته السابعة لممثلين من كافة المؤسسات الإعلامية والصحافية والإذاعية الكبرى في 14 دولة عربية منهم ممثلين من مصر والسعودية والجزائر والمغرب والكويت والإمارات ولبنان والأردن واليمن والبحرين وتونس وسلطنة عمان وفلسطين وسوريا.


موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

إصابة وزير داخلية حكومة الوفاق الليبي في إطلاق نار على موكبه بمصراتة

منذ حوالي 9 ساعات

فيديو.. نجلاء بدر تكشف حقيقة علاقتها بعمرو دياب

منذ حوالي 3 ساعات

القصة الكاملة لوفاة الطفلة جوري بسبب الإهمال الطبي: لوز أدت إلى وفاة

منذ يوم

تشريح جثة موظف قتلته زوجته فى أكتوبر

الصور

image description

صور زين محارب السرطان من #منتدي_شباب_العالم

image description

الرئيس السيسى يتفقد الجناح الخاص بوزارة التضامن فى #منتدى_شباب_العالم

image description

جلسة مكافحة خطاب التطرف فى منتدى شباب العالم

image description

الرئيس السيسى يشهد جلسة الذكاء الاصطناعى فى #منتدى_شباب_العالم

image description

الفرحة تجتاح افتتاح مسرح شباب العالم

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لوفاة الطفلة جوري بسبب الإهمال الطبي: لوز أدت إلى وفاة

هكذا أنهى عبدالحليم حافظ حياة فنان كبير.. «قال إن دمه ثقيل فأهمله المنتجون»

الخميس.. أخر موعد لتلقى طلبات التعيين بـ"التعاون للبترول" فى 9 محافظات

إصابة وزير داخلية حكومة الوفاق الليبي في إطلاق نار على موكبه بمصراتة

أيام زمان

أسرار شارلي شابلن المصري.. أضحك الناس بطريقة غريبة ومات قبل أن يزوج مراته

سر تلقيب أحمد راتب بـ«أبو كلثوم».. بهذه الطريقة كرّمه رفيق الحريري

هكذا أنهى عبدالحليم حافظ حياة فنان كبير.. «قال إن دمه ثقيل فأهمله المنتجون»

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

نجم الساعة

أسرار شارلي شابلن المصري.. أضحك الناس بطريقة غريبة ومات قبل أن يزوج مراته

الصحة

الطريقة الصحيحة لتنظيف الفم والأسنان

الأسبرين يقلل من خطر الوفاة لأصحاب الأوزان الثقيلة

أطباء أستراليون يطالبون بإعلان حالة الطوارئ بسبب دخان الحرائق

الاختيارات السيئة للأطعمة تزيد خطر الإصابة بالسرطان

الرئيس نيوز

السيسي: ننفذ خطة ضخمة للتعامل مع البحيرات المطلة على المتوسط

الروبوت صوفيا تتجول داخل قاعة «منتدى شباب العالم»

داني ألفيس وزوجته في زيارة للأهرامات.. واللاعب معجب بـ"أبو الهول"

البرلمان التركي يُصادق على اتفاقية أردوغان والسراج الباطلة

منوعات

فيديو "الشاب والأسد" يحقق ملايين المشاهدات

العثور على أكبر حطام لسفينة رومانية غرقت قبل 2000 عام

لندن تستيقظ على عملية سطو تقدر بـ 64 مليون دولار

عروس تدمر حفل زفافها بسبب "رقصة العريس مع أمه"

كشكول

فوز المكتب التنفيذي لمدرسة الحرية بالمركز الأول على مستوى القاهرة

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

السيسي: الحضارة كلمة السر في قدوم اليابانيين لتطوير التعليم بمصر

"السيسي" يطلق منصة إلكترونية للحفاظ على كيان الأسرة

إسلام سياسي

عاصم عبدالماجد يصف قادة الإخوان بالمبتدعة

مؤشر الإرهاب في أسبوع.. ٨ عمليات إرهابية تستهدف ٦ دول

القبض على 10 مشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش في كرميان

داعش يشن هجومين في العراق

مقالات الرأي
د. منى حلمى
اللغة العربية.. نقاب من الكلمات يحجب وجود المرأة
د.أحمد الخميسى
الست موزة نظام عالمى
عمرو خالد
الصلاة على النبى.. الطريق لنيل شفاعته «1»
ماجد حبته
المملكة لن تكون متحدة
المزيد

الثقافة

الخميس.. حفل أنغام مصطفى بقصر الأمير بشتاك

عرض أفلام خريجى "المدرسة العربية للسينما" بالهناجر الخميس

"فن الخط العربي" معرض بقصر الأمير طاز الأربعاء

ورش فنون تشكيلية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة الجيزة

صفحتنا ع الفيس بوك