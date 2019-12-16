إيهاب كاسب متحدثًًا رسميًا لاتحاد الإعلاميين العرب

أصدر الأمين العام لاتحاد الإعلاميين العرب قرارًا بتعيين الإعلامي إيهاب كاسب متحدثًا رسميًا ورئيسًا للمركز الإعلامي للمؤتمر الدولي السابع للإعلام العربي والمقرر إقامته خلال الفترة من 15 الى 17 يناير 2020.



يأتي اختيار "كاسب" تقديرًا لخبرته في مجال العلاقات العامة، خاصة أنه يعمل مستشارًا إعلاميًا للعديد من المؤسسات والشركات المصرية والعربية كما يعمل مساعدًا لرئيس العلاقات العامة والإعلام بإحدى المؤسسات التابعة للجامعة العربية، كما عمل مستشارًا إعلاميًا لعديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية الرسمية التي أقيمت في مصر خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، كما يعد إيهاب كاسب من أبرز رواد الأعمال الشباب في المجال الإعلامي.



ومن جهته، أعرب إيهاب كاسب عن شكره وتقديره للأمانة العامة للاتحاد برئاسة الإعلامية الكبيرة إيمان عز الدين والأمين العام المستشار محمد الشرقاوي الأمين العام على ثقتهم في اختياره متحدثًا رسميًا باسم المؤتمر والاتحاد.



وأضاف "كاسب" سوف نعمل خلال الفترة المقبلة مع فريق العمل على صياغة برنامج إعلامي واتصالي مُحكم يهدف إلى تسهيل كافة وسائل الاتصال بين المركز الإعلامي وجميع الزملاء الإعلاميين في مختلف البلاد العربية وكذلك المراكز الإعلامية في السفارات العربية بالقاهرة،



كما لفت إلى أن المركز الإعلامي وبالتعاون مع الهيئة العامة للمؤتمر سوف يعملان على جعل المؤتمر الدولي السابع للإعلام العربي أهم حدث إعلامي مساهم في تنمية وتطوير المحتوى الإعلامي خلال 2020م من خلال أجندة قوية تحاكي وتناقش مستقبل الإعلام في ظل تحدياته الراهنة وضمانات تحقيق غايته من خلال محتوى أكثر إبداعًا.



تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الدولي للإعلام العربي يعقد مره واحدة سنويًا على مدار 7 سنوات،

ويستهدف دعم وتشجيع الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية العربية للمساهمة في تحقيق الغاية المتكاملة من الوصول إلى إعلام وطني إبداعي واعي مدرك للقيم المجتمعية والتحديات الإقليمية، ومن المقرر أن يشهد المؤتمر في نسخته السابعة لممثلين من كافة المؤسسات الإعلامية والصحافية والإذاعية الكبرى في 14 دولة عربية منهم ممثلين من مصر والسعودية والجزائر والمغرب والكويت والإمارات ولبنان والأردن واليمن والبحرين وتونس وسلطنة عمان وفلسطين وسوريا.





