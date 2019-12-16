"دفاع البرلمان" تناقش ملف مشروعات الإصلاح الإدارى والهيكلى الأحد

تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، رئيس اللجنة 3 اجتماعات الأسبوع القادم، تناقش اللجنة في اجتماعها الأول يوم الأحد، ملف مشروعات الإصلاح الإداري والهيكلي للجهاز الإداري بالدولة، حيث تستضيف اللجنة مساعد وزير التخطيط والإصلاح الإداري للتعريف بما تقوم به الوزارة من مجهودات في هذا الشأن وخطتها، وفقًا للبرنامج الزمني لكل المؤسسات والأجهزة والوزارات.



كما تتابع اللجنة في اجتماعها الثاني يوم الإثنين بعض توصيات اللجنة الصادرة منها للجهات المختلفة وفي اجتماعها الثالث.



والمقرر يوم الثلاثاء أن تناقش اللجنة ملف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وما تم من تنفيذ تلك الاستراتيجية وما المعوقات إن وجدت التي تقف حائلًا ضد التنفيذ.