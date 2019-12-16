الأنبا باخوم يستقبل رفات القديسة تريزا في المحلة

استقبل الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، اليوم الاثنين، رفات القديسة تريزا بكنيستها في المحلة.



شاركه في استقبال الرفات الأب جرجس أرمانيوس الراعي، والأب بيشوي فوزي الوكيل الرعوي، والأب برنابا فانوس راعي كنيسة السيدة العذراء بقويسنا، والأب جوزيف الكرملي، والراهبات القبطيات ولفيف من شعب الرعية.



من جانبها، تستعد الكنيسة الكاثوليكية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر الجاري، ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، صلاة قداس العيد في كاتدرائية القديسة العذراء مريم بمدينة نصر.



ووفقًا لمصادر كنسية مطلعة، أكدت أن البابا تواضروس الثاني يتوجه صباح 25 ديسمبر، لتهنئة بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر بعيد الميلاد المجيد بمقر بطريركية الأقباط الكاثوليك بكوبري القبة.