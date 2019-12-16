التموين: 800 ألف طن سكر الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك

قال كريم جمعة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المصانع التي ستتسلم محصول قصب السكر تبلغ نحو 8 مصانع في محافظات الصعيد، وتشمل مصانع أبوقرقاص بالمنيا، ومصنع أرمنت بالأقصر، ومصنع قوص بأسيوط، ودشنا ونجع حمادي بقنا، وكوم أمبو وإدفو في أسوان.



وأكد "جمعة"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن لدينا اكتفاء ذاتيا من السكر بنسبة تتراوح بين 70% و75%، واستيراد نسبة 25% سكر خام من الخارج لإعادة تكريره في مصانع السكر، مشيرًا إلى أن الفجوة بين الانتاج المحلي ومعدلات الاستهلاك تصل ما بين 700 ألف طن و800 ألف طن.



وأضاف أن هناك وفرة في سلعة السكر، الذي تم تخفيضه على البطاقات إلى 8 جنيهات ونصف الجنيه.

