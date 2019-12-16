إلهام شاهين تحيى ذكرى الأربعين لهيثم أحمد زكى

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها من أمام مقابر الفنان الراحل أحمد زكي.



وعلقت إلهام شاهين على الصورة، قائلة: "النهارده أربعين هيثم أحمد زكى الله يرحمه.. نسألكم الدعاء والفاتحه على روحه".



يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي، كان قد رحل عن عالمنا يوم 7 نوفمبر، عن عمر يناهز الـ37 عامًا بعد تعرضة لهبوط حاد في الدورة الدموية، وعثر عليه ميتًا في حمام منزله بعد أن قامت خطيبته بإبلاغ الشرطة لاقتحام المنزل بسبب عدم رده على اتصالاتها المتكررة.



وتم دفن الفنان الراحل إلى جوار قبر والده الفنان أحمد زكي، على طريق الواحات وشارك في تشييع جثمانه عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.