"افريقية البرلمان" تستضيف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الأسبوع المقبل

تعقد لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان اجتماعين الأسبوع القادم تناقش اللجنة في الاجتماع الأول والمقرر يوم الأحد القادم والتي تستضيف فيه الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات خطة الهيئة وجهودها من اجل دعم مصر في القارة الإفريقية على كل المستويات وتعزيز العلاقات المصرية الإفريقية.



كما تستضيف اللجنة في اجتماعها الثاني يوم الاثنين المقبل الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الصحفية وتفتح اللجنة في هذا الاجتماع ملف التعريف والتأكيد على الهوية المصرية تجاه الدول الإفريقية.