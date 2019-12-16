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محافظات

بـ"الأسماء".. ننشر حركة نواب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:51 م
جريدة الدستور
مصطفى عنز
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أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 20900 لسنة 2019، لحركة نواب رئيس المركز والمدينة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ.

وتضمنت الحركة، تكليف منصور عبدالونيس عبدالجواد، للعمل نائبًا لرئيس المركز والمدينة لشئون قرى "أريمون، وكفر المنشى، ومحلة القصب، والحمراء، وصندلا"، ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والإشغالات والإزالات بالقرى سالفة الذكر، وتكليف أحمد عبد الخالق الجوهري، للعمل نائبًا لرئيس المركز والمدينة لشئون قرى "مسير، ومتبول، والحمراوى، وإسحاقة"، ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والإشغالات والإزالات بالقرى سالفة الذكر.

كما تم تكليف، محمد صلاح عبدالجليل، للعمل نائب لرئيس المركز والمدينة لشئون قرى "الشمارقة، والخادمية، ودقميرة، والمرابعين"، ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والإشغالات والإزالات بالقرى سالفة الذكر، وتكليف محمد رضا محمد سليمان، للعمل نائب لرئيس المركز والمدينة لشئون قرى "المنشة الشرقية، والحلافي، ودقلت، ومحلة موسى"، ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والإشغالات والإزالات بالقرى سالفة الذكر.

وشملت الحركة أيضًا، إنهاء تكليف ناهد كمال إبراهيم محمد، من العمل بوظيفة نائب رئيس المركز والمدينة، وتكليفها بالعمل مسئول ملف العشوائيات والمشروعات بمدينة كفر الشيخ، بالإضافة إلى إنهاء تكليف منال أحمد محمد العيسوي، من العمل بوظيفة نائب رئيس المركز والمدينة، وتكليفها بالعمل مسئول الخدمات والمرافق بمدينة كفرالشيخ.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 81 لسنة 2016، بشأن نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى قرار المحافظة رقم 8577 بتاريخ 20 مايو 2019، وعلى مذكرة العرض المقدمة من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، بشأن تكليف نواب لرئيس المركز والمدينة، وعلى ما يقتضيه الصالح العام.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه تم اعتماد حركة نواب رئيس المركز والمدينة بالوحدة المحلية، لمركز ومدينة كفر الشيخ، طبقًا لمعدلات العمل، وتقييم الأداء، وخدمات المواطنين، وكانت الكفاءة والتفاني في العمل أهم معايير الاختيار، طبقًا للقانون، وللصالح العام، إذ تهدف إلى رفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.

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