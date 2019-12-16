بوتين يطالب بالتركيز على مقترحات التعاون العسكري مع إفريقيا

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليماته بدراسة المقترحات العديدة المتعلقة بالتعاون العسكري التقني، التي وردت في القمة روسيا - إفريقيا في سوتشي في أكتوبر الماضي.



وقال بوتين- خلال اجتماع لجنة التعاون العسكري الفني، اليوم الاثنين- "لقد تم خلال قمة روسيا - إفريقيا التأكيد على أن التعاون العسكري التقني الموثوق به والمسئول هو إحدى أولويات التعاون مع الشركاء الأفارقة".



وأضاف، مخاطبًا أعضاء لجنة التعاون العسكري الفني: "أطلب منكم العمل على المقترحات العديدة الواردة بهذا الشأن، مع التركيز على استخدام طرق مرنة للتسليم والمدفوعات".



وكانت القمة الروسية - الإفريقية الأولى عُقدت في مدينة سوتشي في أكتوبر الماضي برئاسة مشتركة للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبدالفتاح السيسي.



بجانب ذلك، أوصى الرئيس الروسي خلال الاجتماع المذكور بإيلاء اهتمام خاص لأعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ورابطة الدول المستقلة وغيرهم من الشركاء التقليديين.