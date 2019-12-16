الاحتلال الإسرائيلى يهدم منزلًا فى بلدة الخضر جنوب بيت لحم

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلًا في بلدة الخضر جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية، بحجة البناء دون ترخيص.



وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال -ترافقها جرافات- اقتحمت منطقة خربة عليا جنوب بلدة الخضر، وشرعت فى هدم منزل المواطن سميح أحمد صلاح، البالغة مساحته نحو 120 مترًا مربعًا، وتقيم فيه عائلته.



وأشار بريجية إلى أن ملفًا تم فتحه لإجراءات الترخيص، غير أن سلطات الاحتلال تعمّدت هدم المنزل بصورة انتقامية.



ورغم أن "البناء بدون ترخيص" يبدو أنه مبرر وحيادي، فإنه في حقيقة الأمر أبعد ما يكون عن الحيادية، حيث إن لجان التخطيط الإسرائيلية تقصي الفلسطينيين بشكل ممنهج من مخططات التنظيم والبناء، بالإضافة إلى التكاليف العالية التي يتطلبها الحصول على ترخيص.



ويمثل هدم المنازل ركنًا أساسيًا في السياسة الإسرائيلية للتضييق على الفلسطينيين، وإخراجهم من مدينتهم، ضمن سعي الاحتلال لمواصلة عمليات التهجير الممنهج والتطهير العرقي البطيء.



وتؤثر سياسة هدم المنازل على حياة عشرات الآلاف من المقدسيين الذين يواجهون أوامر هدم، ويعيشون تحت خطر الهدم المحدق.