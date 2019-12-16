الإحصاء: مصر تعزز مخزونها من السلع الأساسية بـ6 مليارات دولار

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر تعاقدت علي استيراد كميات من السلع الأساسية بتكلفة تخطت 6 مليارات دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، من قمح وذرة وأرز وفول وغيرها من السلع الأساسية.



ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن واردات مصر من القمح سجلت ارتفاعًا إلى حدود 2.1 مليار دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 مقابل 1.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة قدرها 260.6 مليون دولار خلال عام بنسبة ارتفاع بلغت 13.9%، كما ارتفعت واردات الذرة إلي 1.415 مليار دولار مقابل 1.410 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بزيادة قدرها 4.7 مليون دولار خلال عام.



وتضاعفت تكلفة التعاقد علي استيراد كميات من الأرز المضروب كليًا أو جزئيًا بنسبة 413.3% خلال عام رغم قرار وزارة التموين حظر استيراده، بعد أن ارتفعت قيمتها إلي 271.5 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولي من عام 2019 مقابل 52.9 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 218.6 مليون دولار، كذلك قدرت واردات اللحوم بـ 1.6 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.



وأضاف التقرير، أن واردات مصر من فول عريض ارتفعت بشكل ملحوظ إلي 229.8 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولي من عام 2019 مقابل 144.1 مليون دولار، خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه بزيادة قدرها 85.7 مليون دولار خلال عام بنسبة 59.4%، كما تضاعفت كميات السكر الخام المستوردة خلال عام 2019 إلي 29.5 مليون دولار مقابل 6.7 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 22.7 مليون دولار خلال عام.



وفي المقابل، سجلت واردات الزيوت تراجعًا إلى 498.3 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2019 مقابل 552.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 54.2 مليون دولار خلال عام.



يشار إلي أن جملة واردات مصر من السلع الزراعية قد ارتفع إلى 6.2 مليار دولار، خلال الفترة بين شهري يناير وسبتمبر 2019، مقابل 5.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 408.1 مليون دولار خلال عام بنسبة ارتفاع 7%.