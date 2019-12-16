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الثقافة

عرض أفلام خريجى "المدرسة العربية للسينما" بالهناجر الخميس

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:47 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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تستقبل قاعة سينما الهناجر الثقافية، في السادسة مساء الخميس المقبل، حفل توزيع شهادات التخرج وعرض أفلام خريجي "المدرسة العربية للسينما والتليفزيون" التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

ويعقب توزيع الشهادات، عرض أفلام الخريجين، منها الفيلم الروائى القصير "عيشة أهلك" للمخرج أحمد حامد، يستعرض الفيلم لحظات من حياة شاب عاطل عن العمل ويعاني هواجس الخوف من العقاب وفرصة للاندماج فى المجتمع.

ويليه عرض الفيلم اللبنانى "حمدة" للمخرجة فاطمة بيطار، يدور حول سيرة ذاتية لشاعرة إماراتية على مدى 50 عامًا ولها العديد من دواوين الشعر والكتب والمقالات الصحفية، والمتغيرات اجتماعية التى مرت بها جعلتها تشعر بأن الحياة لم تنصفها.

يذكر أن المدرسة العربية للسينما والتليفزيون أنشئت عام 2001، كأول منحة إلكترونية لتعليم فنون السينما والتليفزيون، ونشر ثقافتهم عن بعد للناطقين باللغة العربية في جميع أنحاء العالم باستخدام أحدث أساليب وتكنولوجيا التعليم عن بُعد يشرف على المدرسة الدكتورة منى الصبان، أستاذ المونتاج بالمعهد العالي للسينما.

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