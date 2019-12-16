صور تامر حسني يحتفل ببدء تصوير "مش أنا"

وسط أجواء احتفالية، احتفل الفنان تامر حسني مع أبطال فيلمه الجديد "مش أنا": ماجد الكدواني، حلا شيحا، سوسن بدر، ببدء أول يوم تصوير من الفيلم وسط فريق عمل الفيلم من منتجين، حسام حسني، أحمد بدوي، أحمد دسوقي، وباقي صنّاع العمل.



وقد حضرت بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، ومعها باقات ورود لكل أبطال العمل، وأيضًا والد الفنانة حلا شيحا، وقد أحضر هدية خصيصًا للفنان تامر حسني تعبيرًا منه على محبته الشديدة له.



كما أيضًا هنأ المخرج الكبير شريف عرفة النجم تامر حسني، وأرسل له باقة ورد مباركًا ومشجعًا له، وأكد الجميع أن هناك احتفاء فنيا بالفنان تامر حسني لخوضه تحديا فنيا جديدا في حياته بهذه التجربة التمثيلية الجريئة.



وأشاد الفنان ماجد الكدواني بتامر كممثل ومؤلف سينمائي، وقال: تامر كاتب رواية من أعظم ما يمكن، ربنا يوفقه ويوفقنا معاه.



وأكدت الفنانة الكبيرة سوسن بدر: "تامر في تحدى كبير جدًا في حياته كمؤلف وممثل، وأحترم قراره إنه يعمل فيلم صعب بالشكل دا وبيقدم رسالة محترمة إنسانية كدا في زمن قلت فيه الإنسانيات في الحياة بشكل عام وفي السينما".



جدير بالذكر، أن آخر أعمال تامر حسني السينمائية بعنوان "الفلوس" قد قرر صناع الفيلم موعد إصداره وسيكون يوم 25 ديسمبر بجميع دور العرض المصرية والعربية.