انتصار السيسى: ارتفاع نسبة الطلاق وانخفاض الزواج يدقان جرس إنذار

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّها تبادلت مع بعض أبنائها الشباب الآراء والأفكار في حديث ودّي حول المبادرة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي تحت اسم «مودة»، التي تهدف إلى تشكيل أفكار الشباب ووعيهم حول مؤسسة الزواج.



وأوضحت انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» أنَّ المجتمع بات يعاني من عزوف بعض الشباب والفتيات عن الزواج، ومن تطلعات خيالية تصطدم بالواقع والمسئولية، فتنتهي بالانفصال «وهي مخاوف نتشاركها كمجتمع يعاني من ارتفاع نسبة الطلاق وانخفاض نسبة الزواج، بما يدق جرس إنذار قد آن الأوان للالتفات إليه وإيجاد حلول واقعية له».

