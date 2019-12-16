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تقارير ومتابعات

مستشار وزير الصحة: #منتدى_شباب_العالم يساهم في تطوير المنظومة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:58 م
جريدة الدستور
هاجر رضا
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قال أحمد السبكي، مستشار وزيرة الصحة، وممثل عن وزارة الصحة والسكان في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، إن منتدي شباب العالم أحد المنصات الدولية الهامة من مختلف دول العالم لتناقل قصص النجاح بين الشباب وبعضهم، كما أنه فرصة جيدة للحوار.

وتابع السبكي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "نحن هنا في الجلسات نتناقل التجارب حول موضوع التغطية الصحية الشاملة، كما أنه فرصة جيدة لتطوير أدائنا في ملف الصحة".

وأشار مستشار وزارة الصحة والسكان، إلى أن هناك العديد من الإنجازات التي قامت بها مصر سواء كان في ملف منظومة التأمين الصحي الشامل، وحملة ميت مليون صحة، وهذا تصويب جيد لما تقوم به الدولة المصرية في ملف الصحة، مختتمًا قوله: "مصر لديها العديد من الكوادر لتتبوء مقعد هام على مستوى دول العالم، وهذا وضح بشكل كبير من خلال المنتدي".

يذكر أنَّ منتدى شباب العالم، أصبح حدثًا سنويًا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم حاتفت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلين من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام.

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