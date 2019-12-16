السيسي: نعمل بجهد مصري خالص دون دعم خارجي #منتدى_شباب_العالم

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة للحضور في منتدى شباب العالم قال فيها: "أشكركم على المقترحات والتوصيات التي تم اعتمادها، لأنها تعكس الرؤية والقدرة على العمل الجماعي في مواجهة التحديات".



وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بجلسة نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، أن مصر تبذل جهدًا كبيرًا في ملف التحول الرقمي ودعم التشغيل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إقامة خطة ضخمة جدًا للتعامل مع البحيرات المصرية التي تطل على البحر المتوسط.



وأردف: "كنت أتمنى أنه كنا عرضنا على شباب العالم جهد مصري خالص بدون دعم خارجي، حيث أننا نتعامل مع 250 ألف فدان، وبنغير الحدث فيها من إهمال خلال سنوات طويلة، ونعيدها إلى حالة بيئية أفضل خلال الـ 50 سنة الماضية".