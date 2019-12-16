بسنت عماد: "نحن شباب العالم تجمعنا على الحب والإنسانية"

قالت بسنت عماد، التي أدارت إحدى الجلسات في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، إنها العام الماضي كانت المسئول عن الجلسة الافتتاحية الخاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، أما هذا العام فأدارت جلسة عن البيئة وما يسمى "fire side"، وهذه هي المرة الأولى والشرق الأوسط بشكل عام.



وتابعت عماد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، قائلًة: "تواجد في الجلسة عدد من النماذج من مختلف بلدان العالم، منهم كينيا ونيجيريا وأمريكا وأوكرانيا، وجميعهم سيعرضون نماذج عما فعلوا ومؤثرين في العالم في مجال البيئة والجلسة شبابية جدًا".



وأضافت أنهم تحدثوا عن خبرتهم وأثرها فى الحفاظ على البيئة وحفظ الكرة الأرضية من شر الإنسان، سواء كان مجال المياه والتلوث والهواء وكيفية الزراعة، إما عن المنتدي فجعل مصر رائدة العالم في مختلف المجالات، مختتمة قولها: "نحن شباب العالم تجمعنا على الحب والإنسانية".