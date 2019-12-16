تباين مؤشرات البورصة عند الإغلاق.. والسوقي يربح 1.8 مليار جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، ثاني تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات بيع واضحة للمؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية، والأفراد المصريين والعرب، وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 686.6 مليار جنيه.



تراجع المؤشر الرئيسي للسوق"إي جى أكس 30" بنسبة 22. 0 %، بما يعادل 29 نقطة خسارة؛ ليغلق عند مستوى 13404 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الثانوى "إي جى إكس 70" بنسبة 49. 0 %، بما يعادل 2.56 نقطة لتنتهي التعاملات عند مستوى 521.34 نقطة، وسط ارتفاع طفيف في قيم وأحجام التعاملات تخطت قيمتها نحو 426.4 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على حوالي 77.8 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 15.5 ألف صفقة بيع وشراء.