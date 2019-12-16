متحدث تونسي: #منتدى_شباب_العالم غيّر في حياتي بشكل قوي

أشاد محمد تومي، أحد المشاركين التونسيين في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، ومتحدث في إحدى الجلسات الخاصة بمجال التطوع وخدمة البيئة، بالشباب المسؤول عن تنظيم المنتدى هذا العام، مؤكدًا أنهم خير مثال لشباب العالم في التعامل مع الآخرين والضيوف على وجه التحديد.



وقال تومي، إنَّ هذه المرة هي الثانية له في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، موضحًا أن وجوده في المنتدى غير في حياته بشكل قوي؛ حيث أنني تعرفت وكونت صداقات من مختلف الأعمار بجميع أنحاء العالم وكلنا نرسم خارطة طريق نحو الازدهار بكوكب الأرض.



وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "نحن هنا نستغل طاقة الشباب وما تقدمه دولة مصر من دعم في تغيير العالم للأفضل، ونحن نحاول رد الجميل لمصر لما تعلمه لنا بالعودة لبلدنا ونقل خبراتنا وما تعلمناه هنا لهم، وسنظل نعمل هذا حتى تكون الإنسانية بخير، فأنا فخور بأن هناك بلد عربي أفريقي متقدم ورائد للعالم العربي، فمصر ستهرب بالعالم العربي للتقدم والازدهار".



وأشار إلى أن يعمل على غرس ثقافة التطوع في الشباب للتقدم بلادهم بمساعدة الشباب الآخرين، متابعًا :" ولولا فرصة تجمع القادة عن طريق المنتدى ما كنا كونا شبكة تساعد الشباب وتخرج قادة للعالم بمختلف المجالات".



وتطرق في حديثه، إلى أن انعقاد منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء جيد للغاية ويساهم في تطور السياحة والاستفادة منها لصالح الوطن، لأن هؤلاء الشباب سيكونوا سفراء مصر في دولهم.



يذكر أنَّ منتدى شباب العالم، أصبح حدثًا سنويًا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم حاتفت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلين من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام.