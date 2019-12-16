صورة آيتن عامر بإطلالة شتوية تشعل انستجرام

شاركت الفنانة آيتن عامر، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها قامت بالتقاطها الفنانة أروى جودة.



وظهرت آيتن عامر، بإطلالة شتوية مرتدية بلوفر من اللون المسطردة، واعتمدت على شعرها منسدلًا على كتفيها، معلقة عليها بقولها: "صباح الفل والورد"، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.



وتشارك أيتن عامر فى مسرحية "عطل فنى" من تأليف أمير طعيمة، لعرضها فى موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة، من بطولة أكرم حسنى وشيكو وهشام ماجد وأيتن عامر والفنانة نشوى مصطفى.



كما بدأت الفنانة أيتن عامر تصوير مشاهدها في المسلسل الدرامي "الأخ الكبير" ويخوض بطولته الفنان محمد رجب، هبة مجدي ومحمد عز وعبير صبري ودينا فؤاد وراندا البحيري وأحمد حلاوة وميريهان حسين ومحمود حجازي، ومن المقرر تقديمه في 45 حلقة.