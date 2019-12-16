هدى المفتى تكشف سر شعرها الصحى

كشفت الفنانة الشابة هدى المفتي، السر وراء شعرها الصحي، وذلك عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت هدى المفتي، صورًا جديدة لها تستعرض خلالها جمال شعرها، معلقة عليها بقولها: "هل تريد معرفة السر وراء شعري الصحي؟! ثم دعونا نشكر مكيف 3 معجزة بانتين لشفائه من جميع الأضرار. في كل مرة أستخدم مكيف الرائحة الرائع هذا أشعر حقًا بالتغيير".



وأردفت: "ومع ذلك فإن السر لم ينته بعد !! Pantene's Oil Replacement هو السر الثاني الذي أود إخباركم به. عادةً ما أضعه بعد الانتهاء من الاستحمام، ويمنح شعري مظهرًا لطيفًا للغاية، ويجعله أقوى مرتين من أي وقت مضى".