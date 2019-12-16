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الكرازة

ذكرى بن زرعة السريانى مُحرر السرارى.. البطريرك الذى لم يكن راهبًا

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:30 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، بذكرى رحيل القديس البابا إبرام ابن زرعة السرياني، رقم 62 في تعداد بطاركة الكرسي الإسكندري.

وقال كتاب التاريخ الكنسي المعروف بـ"السنكسار"، إن القديس البابا إبرام ابن زرعة السرياني رحل عام 970، وكان من نصارى المشرق، وكان تاجرًا ثريًا وتردد على مصر مرارًا وأخيرًا أقام فيها، وعندما خلا الكرسي البطريركي، أجمع رأي الأساقفة والشيوخ العلماء على اختياره بطريركًا، فلما جلس على كرسي الكرازة المرقسية وزع كل ماله علي الفقراء والمساكين.

وأضاف "السنكسار" أنه وفي أيام القديس البابا إبرام ابن زرعة السرياني، عين قزمان الوزير القبطي ابن مينا واليًا علي فلسطين، فأودع عند الأب البطريرك مائة ألف دينار إلى أن يعود، وأوصاه بتوزيعها على الفقراء والمساكين والكنائس والأديرة إن مات هناك، فلما بلغ البطريرك خبر استيلاء هفكتين علي بلاد الشام وفلسطين، ظن أن قزمان قد مات؛ فوزع ذلك المال حسب الوصية، ولكن قزمان كان قد نجا من الموت وعاد إلى مصر فأخبره الأب بما فعله بوديعته ففرح فرحًا جزيلًا.

ومن مآثر القديس البابا إبرام ابن زرعة السرياني، أنه أبطل العادات الرديئة، ومنع وحرم كل من يأخذ رشوة من أحد لينال درجة بالكنيسة، كما حرم على الشعب اتخاذ السراري، وشدد في ذلك كثيرًا، فلما علم بذلك الذين اتخذوا لأنفسهم سراري، استيقظ فيهم خوف الله، كما خافوا أيضًا من حرمه، فأطلقوا سبيل سراريهم وذهبوا إليه تائبين، ما عدا رجل من سراة الدولة، فإنه لم يخف الله تعالي، فلما سمع الرجل بقدوم البابا إليه أغلق بابه دونه؛ فلبث البابا ساعتين أمام الباب وهو يقرع فلم يفتح له، فحرمه قائلا: "إن دمه علي رأسه، ثم نفض غبار نعله علي عتبة بابه، فأظهر الله آيته في تلك الساعة أمام أعين الحاضرين إذ انشقت عتبة الدار، وكانت من الصوان، إلى نصفين، وبعد ذلك أظهر الله قدرته، حيث افتقر حتى لم يبق معه درهم واحد، كما طرد من خدمته مُهانًا، وأصابته بعض الأمراض التي أدت إلى موته".

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