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حنان مطاوع تنشر صورة مع ابنتها وزوجها من أسوان

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:19 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
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نشرت الفنانة حنان مطاوع، صورة لابنتها "أماليا" وزوجها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وأخفت مطاوع، وجه ابنتها "أماليا"، وعلقت: "أسوان الجميلة"، خلال عطلة مع زوجها.

ورزقت الفنانة حنان مطاوع بمولودتها الأولى "أماليا"، 11 سبتمبر الماضي، ونشرت عبر "إنستجرام" صورة لها من غرفة العمليات، بصحبة زوجها ووالدتها الفنانة سهير المرشدي.

وشاركت حنان في دراما رمضان 2019 بشخصية "عايدة" في مسلسل "لمس أكتاف" أمام الفنان ياسر جلال.
حنان مطاوع تنشر صورة مع ابنتها وزوجها من أسوان
حنان مطاوع تنشر صورة مع ابنتها وزوجها من أسوان
حنان مطاوع تنشر صورة مع ابنتها وزوجها من أسوان
حنان مطاوع تنشر صورة مع ابنتها وزوجها من أسوان

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