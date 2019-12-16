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فن

بالصور حماقى يشعل أضخم حفلات الصعيد

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:14 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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أحيا الميجا ستار محمد حماقي واحدة من أضخم حفلات الصعيد داخل إحدي الجامعات الخاصة ببني سويف والتي شهدت توافد أفواج جماهيرية من مختلف محافظات الوجه القبلي.

افتتح حماقي الحفل بأغنية "نفسي أبقي جنبه" وسط المزيد من هتافات الإعجاب، بعدها حرص على تحية الجمهور مشيرًا إلى سعادته بوجوده وسط أبناء الصعيد من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى طلاب الجامعة من مختلف أنحاء الجمهورية.

وقدم حماقي عددا من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها " أجمل يوم"،"يزلزل"،"قدام الناس"،" جري إيه وأحلي حاجة فيكي"،"ليه بيلموني"،"من قلبي بغني"،"من البداية"، "قادرين نعلمها" وواحدة واحدة" و"عمره ما يغيب"، بالإضافة إلى "أم الدنيا".

الحفل يعد الأضخم من حيث الجمهور والتجهيزات التي تم وضعها بمواصفات اللايف العالمية من إضاءة المحترف وليد الحريري وأكبر مسرح لتامر فوزي وحرص حماقي على توجيه كلمة شكر لما بذلوه من مجهود، بالإضافة إلى إدارة أعماله حمدى بدر والفريق المساعد له.

علي جانب آخر يحتفل محبو حماقى على مواقع التواصل الاجتماعي بوصول أغنية "ما بلاش" إلى 100 مليون مشاهدة.

كما أطلق حماقي مؤخرا أغنية "رسمك في خيالي" التي تصدرت ترند يوتيوب على مدى ٣ أيام متتالية منذ اليوم الأول من إطلاقها وتقترب من المليون الرابع في المشاهدة بعد مرور أقل مرور أقل من أسبوع على طرحها على قناة حماقي علي موقع يوتيوب.

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