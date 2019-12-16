الإفتاء: 50% من نمط العمليات الإرهابية جاء عبر الهجمات المسلحة

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إنه رصد في مؤشر الإرهاب الأسبوعي الذي يتناول فيه بالبحث والرصد والتحليل الحوادث الإرهابية حول العالم، وذلك في الفترة من 07 إلى 13 ديسمبر 2019، وقوع (8) عمليات إرهابية ضربت ست دول مختلفة، هي (النيجر، والعراق، وكينيا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان)، في مناطق جغرافية متباعدة نفذتها أكثر من جماعة متطرفة مختلفة التوجُّه، راح ضحية تلك العمليات الإرهابية 89 قتيلًا و87 جريحًا.



وأشار المرصد إلى أن 5 هجمات من بين الـ8 هجمات نفذتها 4 تنظيمات إرهابية، جاءت "حركة الشباب" في المركز الأول من حيث أكثر التنظيمات الإرهابية التي تم رصدها في مؤشر هذا الأسبوع، بواقع عمليتين إرهابيتين أودتا بحياة 13 شخصًا وجرح 11 آخرين.



في حين جاء "تنظيم داعش" الإرهابي في المركز الثاني، بواقع عملية إرهابية قام بها التنظيم أدت لمقتل 70 شخصًا.



وذكر المرصد أن ثلاث هجمات من بين الـ8 هجمات لم يعرف التنظيم الذي نفذها، وأودت تلك الهجمات بحياة شخص واحد وإصابة 12 آخرين، وقعت تلك الهجمات في دولتين، هما العراق وباكستان.



وأوضح المرصد أن النيجر احتلت المركز الأول من حيث أكثر الدول التي ضربها الإرهاب لهذا الأسبوع، بواقع عمليتين إرهابيتين نفَّذ تنظيم "داعش" هجومًا أودى بحياة 70 شخصًا، ونفذ تنظيم القاعدة الهجوم الآخر الذي أودى بحياة 3 أشخاص وجرح 4 آخرين.



وتتصاعد أعمال العنف في النيجر خلال الفترة الأخيرة؛ حيث تتواصل الهجمات الإرهابية ويتسع نطاقها من شمال مالي إلى وسطها، ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، ما أسفر عن مقتل المئات، وهذه الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل بدأت أولًا في شمال مالي الذي سقط في مطلع 2012 في قبضة جماعات إرهابية مرتبطة بالقاعدة.



واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أنه بمسح نمط العمليات الإرهابية المُنفذة خلال فترة الرصد، وجد أن 50% من تلك العمليات كانت عبر الهجمات المسلحة، في حين احتلت التفجيرات سواء عبر (تفجير عبوات ناسفة وتفجيرات انتحارية وتفجير قنابل وسيارات مفخخة) ما نسبته 37.5%، وجاء نمط الهجوم الصاروخي ليحتل 12.5% من أنماط العمليات المنفذة.