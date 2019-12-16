"الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب": تدريب 100 شاب إفريقى بالدفعة الثالثة #منتدى_شباب_العالم

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب ومنتدى شباب العالم، إن فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي تقوم على استضافة شباب من 54 دولة في قارة إفريقيا.



وأضافت رشا راغب، خلال كلمتها بجلسة "آفاق التنمية المستدامة في إفريقيا.. فرص وتحديات" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، أن هذا العام يتم تدريب الدفعة الثالثة منه، وكل دفعة تتكون من 100 شاب وشابة إفريقيين يتم انتقاؤهم بمعايير فرز كثيرة، ليعودوا لبلدانهم ويصبحوا بأفكارهم ومشاريعهم عناصر فاعلة فيها.



وشددت رشا راغب، على أن الجانب المهم في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي، يعطي رسالة واضحة أنه لا توجد حدود أو فوارق بين الدول.