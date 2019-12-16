وفاة الكاتب الصحفى الكبير محمود صلاح

توفي، ظهر اليوم الإثنين، الكاتب الصحفي الكبير محمود صلاح، من مؤسسي أخبار الحوادث التابعة لمؤسسة "أخبار اليوم"، بعد صراع مع المرض.



وتقام صلاة الجنازة على الراحل عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.



خاض "صلاح" العديد من المغامرات الصحفية، أبرزها لحظات تطهير منطقة الباطنية من تجارة المخدرات، كما أجرى عددًا من الحوارات الصحفية المهمة مع أباطرة الإجرام في مصر مثل "الخُط و"عزت حنفي".



محمود صلاح، واحد من أبناء مؤسسة أخبار اليوم، ويعد من أشهر صحفيى الحوادث في مصر وله العديد من الانفرادات والخبطات الصحفية.