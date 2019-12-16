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مصر

مدبولى: السيسى كلف الحكومة بوضع الصحة والتعليم فى الصدارة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:09 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالصحة والتعليم، ووضعهما علي أجندة الأولويات.

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الذى ترأسه اليوم الإثنين، لمتابعة إعداد موازنة العام المالي الجديد لزيارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير المالية، علي هامش مشاركته في فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي- إلى أن وزارة المالية تتولى حاليا إعداد موازنة العام المالي الجديد، وأنه يتم التنسيق حاليا لتنفيذ تكليفات الرئيس، موجها وزير التربية والتعليم بإعداد مبادرات لتحسين وتطوير العملية التعليمية، وأنه سيتم تبنيها خلال وضع الموازنة، ومنها علي سبيل المثال، تخفيض كثافات الفصول المدرسية، سواء بإنشاء فصول جديدة، أو التوسعات في الفصول القائمة، فضلا عما يتم تخصيصه لهيئة الأبنية التعليمية في الموازنة.

واستعرض رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، موقف تسليم "التابلت " لطلاب الصف الأول الثانوي، حيث أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن أعمال تسليم الطلاب تتم في مختلف المحافظات.

كما وجه رئيس الوزراء بسرعة تقديم المذكرة المشتركة من جانب وزيري الإنتاج الحربي، والتربية والتعليم، بشأن التصنيع المحلي "للتابلت"، بالتعاون مع كبري الشركات العالمية.

واطلع رئيس الوزراء على جهود وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني لسد عجز المدرسين عن طريق "البوابة الإلكترونية"، التي تم إطلاقها لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بمصر، سواء للمعلمين أو الإداريين أو الهيئات المعاونة، بما يتماشى مع أهداف الحكومة في "التحول الرقمي"، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، منوها بأن "البوابة الإلكترونية" ستمثل قاعدة بيانات وبنك معلومات حول المعلمين والهيئات المعاونة بالتعليم.

من جانبه، أوضح وزير التعليم أنه تم البدء في تسجيل المتقدمين من خلال "البوابة الإلكترونية" للوظائف، للتعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام واحد قابلة للتجديد لمدة ثلاث سنوات، بتكلفة تصل إلى مليار وستمائة مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة، على أن تكون الأفضلية لمن تمت الاستعانة بهم من المعلمين في المسابقة الماضية.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه يتم حاليا التعاقد تباعا على مستوى المديريات التعليمية بكل المحافظات.

وفي سياق متصل، أكد وزير المالية، خلال الاجتماع، أنه ستتم دراسة أي مبادرات تتعلق بتحسين ورفع كفاءة جودة التعليم، وتحديد أعبائها المالية، ثم عرضها علي رئيس الوزراء، تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي بوضع الصحة والتعليم على أجندة الأولويات.

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