حنان مطاوع فى أسوان من أجل رحيل وزهرة

سافرت الفنانة حنان مطاوع إلى مدينة أسوان، خلال الأيام الماضية، برفقة أسرتها المكونة من زوجها وابنتها "أماليا"، لتصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "رحيل وزهرة" هناك، والمقرر طرحه خارج السباق الرمضاني.



المسلسل يضم في بطولته نحو 108 ممثلين، وفي مقدمتهم كل من الفنانين عمرو عبد الجليل، وحنان مطاوع، ومحمود عبد المغنى، وسميرة عبد العزيز ومحمد رياض ومحمد الشقنقيري، ويوسف عثمان ومحمود الجابري، ومفيد عاشور، ومدحت تيخا وبهاء ثروت ورشا الخطيب والوجه الجديد عبدالخالق أحمد وفنانين آخرين، ومن المتوقع أن يسافر كل الفريق لـ"أسوان" لمدة 20 يومًا.



المسلسل تأليف شاذلي فرح ومحمد البجلاتي وينتمي للدراما الصعيدية، ويمزج بين الخيال والأسطورة في إطار ملحمي فلكلوري غنائي، ويتضمن المسلسل نحو40 أغنية كتبها الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي خصيصًا للمسلسل، وقام بتلحينها عمرو إسماعيل، وغناء ياسمين علي.