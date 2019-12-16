المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية: قدمنا فرزًا حقيقيًا للشباب على مدار 3 سنوات #منتدى_شباب_العالم

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب ومنتدى شباب العالم، إنه منذ إنشاء الأكاديمية، وهي تعد المشروع القومي لبناء الإنسان في مصر، حيث استطعنا على مدار 3 سنوات تقديم فرز حقيقي للشباب، وتمكينهم في بعض المناصب في مصر ونجاحهم في القيام بدورهم.



وأضافت رشا راغب، خلال كلمتها بجلسة "آفاق التنمية المستدامة في أفريقيا.. فرص وتحديات" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، أن 60% من سكان إفريقيا شباب.



ونوهت رشا راغب، بأن القارة الإفريقية غنية بشبابها أكثر من أي مكون آخر؛ لكون الإنسان هو الثروة الحقيقية، مؤكدة أن الشباب هم حجر أساس في قطار تنمية يسير بسرعة فائقة.