أحدث ظهور لمنة فضالى فى سوريا

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا جديدة لها أثناء وجودها في سوريا.



وظهرت منة فضالي بإطلالة رياضية، مرتدية "سويت شيرت" من اللون الرمادي، و"بنطلون" من اللون الأسود، واعتمدت على شعرها منسدلًا على كتفيها، ومكياج بسيط أبرز جمال ملامحها.



وعلقت منة فضالي على الصورة، قائلة: "صباح الخير.. جبل قاسيون بسوريا الحبيبة"، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.



ويعد مسلسل "مقابلة مع السيد" هو التجربة الأولى للفنانة منة فضالي في الدراما السورية، حيث سافرت إلى سوريا لتصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد مع المخرج فادي سليم، ويشارك في البطولة كل من محمد الأحمد، غسان مسعود، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.