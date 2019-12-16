محافظ القاهرة يوزع 16 طرفًا صناعيًا و10 كراسٍ لذوي الاحتياجات

أقامت محافظة القاهرة، منذ قليل، حفلًا لتسليم 16 طرفًا صناعيًا، و10 كراسٍ متحركة، لذوي الاحتياجات الخاصة، حسب أجندة مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة، تحت شعار "قادرون باختلاف..أنا أقدر"، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى، بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، ومديرية التضامن الاجتماعي.



وأكد محافظ القاهرة خلال الاحتفالية أن توزيع الأطراف الصناعية، والكراسي المتحركة، يأتي ضمن اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة، ودعمهم والعمل على رفع العبء عنهم، وتشجيعهم على العمل، وتبني أفكارهم البناءة، حسب أجندة الدولة وما يمليه الضمير المجتمعي لذوي الاحتياجات.



وفي الختام أشار المحافظ إلى أن الجمعيات الأهلية تلعب دورًا كبيرًا، وثمن جهودها بتوفير الأطراف الصناعية والكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة.