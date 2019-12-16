تجديد حبس شقيقين قتلا عاملًا بجامعة حلوان بسبب خلافات الجيرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، حبس شقيقين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل عامل بجامعة حلوان في مشاجرة حول خلافات الجيرة ولعب الأطفال بمنطقة عرب غنيم.



وكانت النيابة قد قررت تشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وتسليم الجثمان لذويه، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة؛ لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان.



وكشفت مناظرة النيابة لجثمان المجني عليه عن وجود طعنات متفرقة بالجسم، حيث تبين أن به ثلاث طعنات في الساق إحداها في الفخذ أدت لقطع الشريان الفخذي المتصل بالقلب، ما تسبب في نزيف كمية كبيرة من الدم، نتجت عنها الوفاة خلال دقائق من الإصابة.



كما تبين وجود جرح قطعي خلف الرقبة، وجرحين غائرين في الرأس من الخلف والمقدمة، مع جروح وكدمات في أنحاء متفرقة من الجسد، ولكن لم تسبب أي منهم الوفاة.



وكشفت تحقيقات النيابة أن مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال بمنطقة عرب غنيم بمدينة حلوان، وتبين أن المجني عليه ذهب إلى المتهم "سيد. م"، لمعاتبته على تعدي نجله الكبير على ابنه، فتطاول عليه وحدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، استعان فيها المتهم بشقيقه الذي تدخل لنصرته وبحوزته "ساطور"، ومزقا جسد المجني عليه.



وقال شهود العيان إن المجني عليه أثناء معاتبته المتهم تطاول عليه بالألفاظ وسب سلوك نجله، مؤكدين أن نجل المتهم اعتاد التعدي على نجل المجني عليه وممارسة البلطجة عليه، مستغلًا صغر سن الطفل، فأخبر المجني عليه المتهم بأنه إذا تعدى على نجله مرة أخرى سيربيه من تلقاء نفسه دون إخبار عائلته، مما أثار حفيظة المتهم الذي تعدى عليه بالضرب حتى تدخل شقيقه ووجه له ضربات وطعنات في مختلف أنحاء الجسم.



كان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارًا من المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى النصر العمالي، مفادها استقبال جثة "أحمد محمود"، عامل، ومقيم بمنطقة عرب غنيم.



وتجري مباحث قسم شرطة حلوان، تحريات مكثفة لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.