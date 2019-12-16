الموسيقار بيشوي عوض يكتب: رسالة إلى بابا الأقباط بخصوص "الأعياد"

فى هذا المقال أتحدث فقط عن نفسى، ولكن ربما أقباط كثر شعروا بما شعرت أنا به.



سمعت تعليقك يا سيدنا المُكرم فانتابنى الاستياء واكتئبت جدًا



« إللى ليه و إللى مالوش فيه بيتكلم »



جملة فلتت من فمك المبروك، فأسائت إلى حق كل قبطى وتعارضت مع كوننا جميعنا أعضاء فى جسد الكنيسة منذ طفولتنا الصغرى يوم العماد، وحتى صلاة الجناز يوم الممات.. جُملتك الغير مُنمقة تعارضت مع كوننا جميعنا أعضاء فى جسد الكنيسة ولجميعنا حق التعبير عن رأيه بالحرية التى أعطاها لنا الرب

شعرت بالإستياء



« هناك من يعتقدون أنهم رقباء على المجمع المقدس وعلى أعماله وقراراته » .. جملتك ملئت نفسى الرهيفة بالخوف .. فكيف لا يراقبكم أحدًا؟ ولا حق لأى قبطى مراجعتكم؟ وأنت قلت فى مقال سابق لك أن أى سلطة مطلقة تفسد و تتجبر.



« الأنبا سيرابيون وجه كلمته إلى كهنته فى إبراشيته ولا دخل لأى أى أحد بالموضوع » ..جملة أخرى ملئتنى استياء فالكهنة هم خدامنا وليسوا خدام الأنبا سيرابيون، والإيبراشية هى إبراشيتنا وليست إيبراشية الأنبا سيرابيون، وأنك مرة أخرى تصر على قطع لسان أى قبطى يود الحديث وهذه أشياء تجرح مشاعرنا و تشعرنا بالدونية.



« هذا القداس الإحتفالى سيتم دون كسر للصوم للى ظروفه ما تسمحش ».. معلومة خطيرة تخص إجبارية الصوم من عدمه ولا أحد يعرف عنها شيئ..وإن كان فعلا الصوم اختياريًا فلما لا تعلن الكنيسة عن الأمر ليخص الجميع؟



« الكنيسة عبر العصور لها سلطان أن تدبر أحوال العبادة و الطقوس بما يتناسب مع الإحتياجات الرعوية»..نسيت يا سيدنا أن لفظة الكنيسة تشمل الجميع خدام ومخدومين صغار وكبار وبجملتك اقتصرت الكنيسة على نفسك وعلى أعضاء المجمع المقدس وهذه نبرة جعلتنا نشعر بالدونية وقلة الحيلة والقيمة.



« الإنسان من أجل السبت أم السبت من أجل الإنسان ».. شعور الإستياء وصل لقمته حينما رأيتك يا سيدنا المكرم تمسك الإنجيل وتستخدم أياته لتسقط الإتهام على معارضيك بأنهم سبتيون وأن عقولهم ضيقة، وهى طريقة غير سوية وغير حيادية، بل طريقة تقتل الحوار وتقتل بها المعارضين.



« أيها الأخ إنك ترى نفسك كبيرة فى عينيك ».. الحقيقة يا سيدنا وتاج رأس كنيستنا أن كل قبطى كبير بحق كبير؛ لأن له عقل و كبير لأن مسيحه الرب وكبير لأنه عضو فى جسد كنيسته المجيدة وكبير بمصريته العريقة، وأن من مرارة جملتك مررتنا وأقللت من كرامتنا.



على الرغم من كل هذه المشاعر السلبيه التى انتابتنى جراء كلمتك، إلا إننى أصلى لأجلك كل يوم وكل قداس وخلال كل حوار جانبي، أصلى أن يقف الرب عن يمينك وعن يسارك وأن يرفع الرب عن جسدك وعن نفسك كل الأتعاب وأن ينجى الرب كنيستنا وينجيك من كل شر.



أما بخصوص موضوع تغيير الأعياد، فيوجب على الإدارة الكنسية الاستعانة بمختص فلكي علماني؛ لشرح مبادئ التقويم وتقديم بحث علمي أكاديمي يليق بجيل متعلم، بدلا من رأى الكاهن الغير علمي الغير منمق والغير مدعم بالمراجع، والذى تم طرحه بعشوائية لا تليق بأطفال اليوم.



و الحقيقة أنكم تودون إقناع العامة بأن الكون يدور بغير انتظام، وهذا حق، إنما السؤال الذى يطرح نفسه، إذا كان الكون غير منتظم وأن جميع الأمم عليهم إضافة يوم أو إختزال يوم لضبط ما لا ينضبط، فلماذا لا نضبط أمورنا كمواريثنا ونترك الأخرين يضبطون أمورهم كم يحلو لهم، علمًا بأن مواريثنا هى مصرية الجذور وأن من نسى قديمه تاه وأننا بجهلنا لتاريخنا تركناه عنا، وأن كل ترك لجذورنا هو ترك لنفوسنا.



وإننى أضم صوتى لصف المعترضين، فأعيادنا مصرية قبطية لا يجب المساس بها و ضبطها إلا على الطريقة المصرية القبطية؛ لأننا نعرف أننا نحن من علمنا الأمم كل شئ.



مايسترو بيشوى عوض

• مؤلف موسيقى وعضو المؤسسة العالمية للمؤلفين الموسيقيين

• مدرس الموسيقى بمعاهد الكونسرفتوار ومدارس باريس

• قائد للكورالات والاوركسترات

• مهتم بألحان الكنيسة القبطية