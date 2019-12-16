فيديو الكنيسة تطلق حلقتها الأحدث من "البابا الراعى"

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "البابا الراعي"، والتي أطلقها المركز للتعريف بجهود البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرعوية داخل الكنيسة.



وجاءت الحلقة الأحدث تحت شعار "البابا والعمل التنموي"، وجاءت عن اللقاء السنوي السادس للبابا مع أساقفة وكهنة الوجه البحري ومدن القناة لخدمة الرعاية الاجتماعية.



وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس، فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.

