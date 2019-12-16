السيسي لـ مدير «الطاقة الذرية»: الاستقرار والتنمية هما القدرة النووية الحقيقية لأي دولة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، المدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل ماريانو جروسي، في إطار فعاليات المنتدى العالمي الثالث للشباب في شرم الشيخ، الذي افتتحه الرئيس منذ قليل، صرحت بذلك رئاسة الجمهورية.



وصرحت رئاسة الجمهورية بأن السيسي أكد خلال اللقاء أن القدرة النووية الحقيقية لأي دولة هي الاستقرار والتنمية.



ويقام منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويشهد المنتدى هذا العام، مناقشة العديد من القضايا المحورية.



وتقام عدة جلسات حوار وورش عمل بالمنتدى، تناقش العديد من الموضوعات والقضايا المهمة، منها مهارات الشباب، الثورة الصناعية الرابعة، ونموذج الاتحاد من أجل المتوسط، وهو أهم ما يميز أجندة منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة.



كما يشهد المنتدى، عدة فعاليات وورش عمل وجلسات تحضيرية، التي تناقش العديد من القضايا المهمة، منها مستقبل مهارات الشباب في عصر الثورة الصناعية الرابعة، شباب المتوسط: جذور مشتركة، تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة: نحو عالم متكامل.