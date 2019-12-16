-
الإثنين 16 ديسمبر 2019 الموافق 19 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي لـ مدير «الطاقة الذرية»: الاستقرار والتنمية هما القدرة النووية الحقيقية لأي دولة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:22 م
جريدة الدستور
وسام عطية
طباعة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، المدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل ماريانو جروسي، في إطار فعاليات المنتدى العالمي الثالث للشباب في شرم الشيخ، الذي افتتحه الرئيس منذ قليل، صرحت بذلك رئاسة الجمهورية.

وصرحت رئاسة الجمهورية بأن السيسي أكد خلال اللقاء أن القدرة النووية الحقيقية لأي دولة هي الاستقرار والتنمية.

ويقام منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويشهد المنتدى هذا العام، مناقشة العديد من القضايا المحورية.

وتقام عدة جلسات حوار وورش عمل بالمنتدى، تناقش العديد من الموضوعات والقضايا المهمة، منها مهارات الشباب، الثورة الصناعية الرابعة، ونموذج الاتحاد من أجل المتوسط، وهو أهم ما يميز أجندة منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة.

كما يشهد المنتدى، عدة فعاليات وورش عمل وجلسات تحضيرية، التي تناقش العديد من القضايا المهمة، منها مستقبل مهارات الشباب في عصر الثورة الصناعية الرابعة، شباب المتوسط: جذور مشتركة، تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة: نحو عالم متكامل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يصل مقر انعقاد منتدى شباب العالم

بث مباشر.. انطلاق فعاليات "منتدى شباب العالم" 2019 في نسخته الثالثة

شباب العالم يلوحون بأعلام بلدانهم في منتدى شرم الشيخ

السيسي يستقبل القادة المشاركين في "منتدى الشباب" #منتدي_شباب_العالم

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 23 ساعة

أبرز ملامح تعديلات قانون ضريبة الدخل

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز بالإسماعيلية

منذ حوالي 6 ساعات

إصابة وزير داخلية حكومة الوفاق الليبي في إطلاق نار على موكبه بمصراتة

منذ 36 دقيقة

انفجار جسم غريب من «نار التدفئة» في أسرة بقنا

الصور

image description

جلسة مكافحة خطاب التطرف في منتدى شباب العالم

image description

الرئيس السيسى يشهد جلسة الذكاء الاصطناعى فى #منتدى_شباب_العالم

image description

الفرحة تجتاح افتتاح مسرح شباب العالم

image description

مبارة فوز الأهلي على حرس الحدود في الدوري العام

image description

"تعليم الأقصر" يطلق برنامج توعية المعلمين بقضايا الهجرة واللاجئين

الأكثر قراءة

هكذا أنهى عبدالحليم حافظ حياة فنان كبير.. «قال إن دمه ثقيل فأهمله المنتجون»

إصابة وزير داخلية حكومة الوفاق الليبي في إطلاق نار على موكبه بمصراتة

القصة الكاملة لأكاذيب "رويترز" بشأن سيطرة "الأعلى للإعلام" على الدراما

الخميس.. أخر موعد لتلقى طلبات التعيين بـ"التعاون للبترول" فى 9 محافظات

أيام زمان

أسرار شارلي شابلن المصري.. أضحك الناس بطريقة غريبة ومات قبل أن يزوج مراته

سر تلقيب أحمد راتب بـ«أبو كلثوم».. بهذه الطريقة كرّمه رفيق الحريري

هكذا أنهى عبدالحليم حافظ حياة فنان كبير.. «قال إن دمه ثقيل فأهمله المنتجون»

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

نجم الساعة

أسرار شارلي شابلن المصري.. أضحك الناس بطريقة غريبة ومات قبل أن يزوج مراته

الصحة

الطريقة الصحيحة لتنظيف الفم والأسنان

الأسبرين يقلل من خطر الوفاة لأصحاب الأوزان الثقيلة

أطباء أستراليون يطالبون بإعلان حالة الطوارئ بسبب دخان الحرائق

الاختيارات السيئة للأطعمة تزيد خطر الإصابة بالسرطان

الرئيس نيوز

خاص| محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ "معشوقة العالم".. وعقد منتدى الشباب بها أمر مشرف

مذابح الأتراك ضد الأرمن تلاحق أردوغان.. "غزو سوريا" فتح القصة من جديد

برلماني يناشد السيسي لإنقاذ الحديد والصلب ووقف محاولات تخريبها

٢٥ منفذًاً جديداً لصرف المعاشات من مصلحة الخزانة العامة

منوعات

رومانيا تحيى الذكرى الثلاثين للثورة التى أطاحت بتشاوشيسكو

أفضل هدايا الكريسماس

فواكه تخفف من تناول أكل الحلوى

مئات الوظائف شاغرة في وزارات ألمانية

كشكول

بسبب المذاكرة.. أم تقتل طفلها بطعنة نافذة في الصدر بالزقازيق

"طلاب من أجل مصر" يزورون مستشفى 57357

الشرقاوي: الجامعة تسعى لتحقيق التحول الرقمي وفق خطة ممنجهة

ألسن بني سويف تنظم يوم تعريفي بالحضارة المصرية القديمة

إسلام سياسي

داعش يشن هجومين في العراق

تركيا على صفيح ساخن.. تقرير يكشف أسباب انهيار شعبية أردوغان وفشله في الحكم

داعش يهدد بتنفيذ عمليات خلال احتفالات أعياد الميلاد

الإفتاء: خروج مصر من قائمة الدول الأكثر تأثرًا بالإرهاب تكليل لجهود الجيش والشرطة

مقالات الرأي
د. منى حلمى
اللغة العربية.. نقاب من الكلمات يحجب وجود المرأة
د.أحمد الخميسى
الست موزة نظام عالمى
عمرو خالد
الصلاة على النبى.. الطريق لنيل شفاعته «1»
ماجد حبته
المملكة لن تكون متحدة
المزيد

الثقافة

"اتساق النص وانسجام الخطاب" كتاب جديد للدكتور محمد دياب غزاوي

مفردات الحارة المصرية.. ما معنى "فاكرني داقق عصافير" ؟

نشرة "الدستور".. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

مفردات الحارة المصرية.. يعني إيه "فيلم هندي"؟

صفحتنا ع الفيس بوك