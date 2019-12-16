سقوط عاطل بـ5 كيلو بانجو في البساتين

ألقى ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، القبض على عاطل وبحوزته 5 كيلو بانجو، في البساتين.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغًا من إدارة مكافحة المخدرات، بضبط "ي. ر. س"، 19 سنة، عاطل، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين مستقلا دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وبحوزته 5 كيلو بانجو، 950 جنيهًا، وهاتف محمول.



وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والدراجة البخارية لسهولة تحركاته، فتم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.