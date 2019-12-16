مفوض البنية التحتية: 130 مليار دولار جاهزة للاستثمار في إفريقيا #منتدى_شباب_العالم

قالت الدكتورة أماني أبو زيد، مفوض البنية التحتية بالاتحاد الإفريقي، إن أفكار العالم تأتي من القارة الإفريقية، مضيفة: "نعلم خطتنا جيدًا ولدينا الإمكانيات، ولكن نحن بحاجة إلى مضاعفة الجهود المبذولة لنوفي بالطموحات المتواجدة في القارة".



وأضافت أماني أبو زيد، خلال كلمتها بجلسة "آفاق التنمية المستدامة في أفريقيا.. فرص وتحديات" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، أن الفجوة المالية للقارة الإفريقية هي أيضًا الفرصة المالية للقارة، 130 مليار دولار جاهزة للاستثمار في القارة لمشروعات إقليمية وأيضًا مشروعات عابرة للقارة.



وأشارت أماني أبو زيد، إلى أنه تم الانتهاء من البرنامج الإفريقي لتطوير البنية التحتية في مرحلته الأولى، وأطلقنا المرحلة الثانية من برنامج البنية التحتية القارية والعابرة للقارة في مجالات المعلوماتية والطرق والنقل والطاقة والمياه والصرف الصحي، فضلًا عن الاستفادة من العقبات التي تعرضنا لها في المرحلة الأولى.



وأردفت: "نحرص أن يكون المردود كبيرًا، وتكون المشروعات مطروحة على قدر من الجاهزية، وتكون شمولية للمرأة والرجل والريف والحضر، فضلًا عن استخدامها للتكنولوجيا الحديثة".