ضبط 6 عمال متلبسين أثناء تنقيبهم عن الآثار في الدرب الأحمر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 6 عمال خلال تنقيبهم عن الآثار داخل عقار، في الدرب الأحمر.



وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، مفادها تنقيب مجموعة من الأشخاص عن الآثار داخل عقار في عطفة الطومى ـ حوش قدم ـ بدائرة القسم.



انتقلت قوة من وحدة مباحث القسم وتم ضبطهم وتبين أنهم 6 عمال حال تنقيبهم عن الآثار داخل العقار، وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 × 2 متر بعمق 6 أمتار، وأدوات تنقيب.



واعترفوا بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.