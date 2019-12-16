الرئيس السوري: من يتحكم بمفاصل السياسة الأمريكية هي اللوبيات

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن فوز الرئيس دونالد ترامب بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة أو خسارته لن يؤثر على سوريا بشيء، موضحًا أن من يتحكم بمفاصل السياسة في أمريكا "اللوبيات".



وأضاف الأسد، في مقابلة مع قناة "فينيكس" الصينية، تم نشرها اليوم: "المنظومة السياسية الأمريكية ليست منظومة دولة بالمعنى الذي نفهمه.. هي منظومة لوبيات.. من يحكم في أمريكا هي لوبيات المال، سواء كان نفطا أم سلاحا أم بنوكا أم غيرها، هذه اللوبيات هي التي تتحكم بكل مفاصل السياسة الأمريكية، وعندما أراد ترامب أن يكون مستقلا، بدأ الهجوم عليه، والآن نشهد عملية ما يسمونها عزل الرئيس، وهي عملية الهدف منها إعادة الرئيس إلى الخط.. وهو خط اللوبيات".



وتابع الأسد قائلا: "مهما كان لدى هذا الرئيس نوايا طيبة فهو لا يستطيع أن يخرج عن سياسة اللوبيات.. لذلك فالرهان على تغيّر الرؤساء هو رهان في غير محله وغير واقعي، ولا أعتقد بأن هذه السياسة الأمريكية ستتغير خلال السنوات المقبلة"، مشددًا على أنه وبناء على ذلك سوريا لا تفكر أبدا بمن يأتي وبمن يذهب من الرؤساء الأمريكيين.