ضبط بائعين يستغلان أطفال الشوارع في التسول بقصر النيل

نجح رجال مباحث القاهرة في القبض على شقيقين يستقطبان أطفال الشوارع ويستغلانهم في التسول بقصر النيل، حيث تمت عملية الضبط تنفيذًا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة.



وردت معلومات لضباط إدارة رعاية الأحداث تفيد باستقطاب بائعين الصبية الأحداث واستغلالهم في أعمال التسول مما يعد ذلك جريمة في الاتجار بالبشر بالمخالفة للقانون.



وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالي 8 آلاف جنيه حال تواجدهما بجوار كوبري قصر النيل وبصحبتهما 3 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 8 إلى 13 عامًا.



وبسؤال الأطفال أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم في أعمال التسول نظير التحصل منهما على مبالغ مالية، وأضافوا أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات أعمال التسول.



بينما اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة واستغلال الأطفال في أعمال التسول وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي.